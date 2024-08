JO 2024/Finale du 100 m hommes athlétisme : du jamais-vu dans l'histoire des Jeux

Depuis 2004 et le sacre de Justin Gatlin, les États-Unis n'avaient plus remporté de finale du 100 mètres hommes aux Jeux olympiques.

Mais 20 ans plus tard, au Stade de France, à Saint-Denis et devant 80000 spectateurs, les Américains sont de retour au sommet, avec la victoire à l’arraché de Noah Lyles en 9 secondes et 784 millièmes.

Septième après les premiers 50 mètres d'une course dont le départ a tardé à être donné à cause de l'irruption sur la piste d'un spectateur, troisième après 60 mètres, il a devancé de cinq millièmes le Jamaïcain Kishane Thompson, après un recours à la photo-finish pour déterminer le vainqueur.

Mais ce n'est pas tout pour cet épilogue d'anthologie. Jamais en effet dans l'histoire de l'épreuve reine des Jeux olympiques, une finale n'avait vu l'ensemble des participants franchir la ligne d'arrivée sous la barre des 10 secondes.

Le dernier de la course, Oblique Seville, l'autre Jamaïcain, a couru en 9"91. Soit seulement 12 centièmes de plus que Lyles.

Et au terme de la finale, le nouveau roi du sprint (100 m) a confié à la presse que son objectif est entre autres de passer devant Usain Bolt en termes de chronos et de médailles.

Notons enfin que le champion olympique sortant, l'Italien Marcell Jacobs a terminé la course à la cinquième place (en 9' 85), entre le Sud-Africain Akani Simbine (9' 82) et le Botswanais Letsile Tebogo (9' 86).

Pour une finale historique précédée des demi-finales avec des temps déjà très élevés et malheureusement fatales pour les autres ambassadeurs du continent africain.

En l'occurrence les Sud-Africains Benjamin Richardson (9' 95) et Shaun Maswanganyi (10' 02), le Camerounais Emmanuel Esseme (10' 00), les Ghanéens Abdul-Rasheed Saminu (10' 05) et Benjamin Azamati Kwaku (10' 17), le Kényan Ferdinand Omanyala (10' 08), les Nigérians Favour Ashe (10' 08) et Kayinsola Ajayi (10' 13) et le Libérien Emmanuel Matadi (10' 18).

Willy NDONG

Saint-Denis/France