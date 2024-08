Finale du 100 m : une nouvelle étoile est née !

La finale de 100 m masculin des Jeux olympiques de Paris 2024 qui s’est déroulée ce dimanche 4 août au Stade de France restera à jamais dans les anales.

En effet, après une demi-finale relevée, les meilleurs coureurs de la discipline sont montés d’un cran.

Et à ce jeu de meilleure course de l’histoire, celle de la finale du 100 m hommes, devient la plus rapide de l’histoire de la discipline.

Ainsi, au terme d’une course palpitante, c’est l’Américain Noah Lyles qui s’impose sur le fil avec un chrono de 9,79 devant le Jamaicain Kishane Thompson pour 5 millièmes et son compatriote Fred Kerley (9s81) au terme d'une course ultra rapide.

L’ancien champion olympique de la discipline, Lamon Marcell Jacobs perd son titre avec une cinquième place et un temps de 9,85.

Hans NDONG MEBALE

Paris/France