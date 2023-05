Trois questions à Padazouwe Abina, chargée d'affaires de l'ambassade du Togo au Gabon *" Les liens d'amitié entre le Togo et le Gabon ne sont plus à démontrer"*

*Excellence, Le Gabon et le Togo entretiennent d'excellentes relations depuis 1975. Pouvez-vous nous faire un bilan de la coopération bilatérale entre les deux pays ces dernières années ?*

Les liens d'amitié entre le Togo et le Gabon ne sont plus à démontrer. Ils se renforcent chaque jour davantage, dans l'intérêt de nos peuples respectifs. En témoignent les nombreuses et fréquentes visites d'État, d'amitié et de travail qu'ont effectués nos deux chefs d'Etat et chefs de gouvernement dans nos deux pays respectifs, dont les plus récentes remontent au 30 novembre 2022 pour le président Ali Bongo Ondimba au Togo, et aux 30 et 31 janvier 2023 pour le président Faure Essozimma Gnassingbé au Gabon. Il en est de même du partage d'expériences entre les fonctionnaires des administrations, notamment les douanes, les impôts, le ministère du Commerce, la plateforme industrielle d'Adétikopé. Nombre de gabonais étudient au Togo et beaucoup de togolais travaillent au Gabon depuis les années 1970. Une parfaite illustration de la coopération sud-sud.

*Au moment où le Togo célèbre son 63e anniversaire de l'indépendance, l'on note de entre autres sur le plan international, l'implication du président togolais dans la crise entre la Mali et la Côte d'Ivoire sur l'affaire des 49 militaires ivoiriens. Votre commentaire sur ce succès diplomatique ?*

Le Togo à travers le leadership de son président Faure Essozimma Gnassingbé s'est impliqué dans la résolution de la crise entre les pays frères du Mali et de la Côte, laquelle a abouti à la libération de 49 militaires ivoiriens. Une initiative togolaise saluée par la communauté nationale et internationale. Par ailleurs, le gouvernement de mon pays a pris des mesures appropriées pour assainir les finances publiques, créer un cadre favorable et attirer les investissements notamment étrangers... Ces réformes politiques ont facilité l'adhésion du Togo au Commonwealth le 25 juin 2022 à la suite du Gabon.

*Le nord du Togo fait face à des attaques djihadistes récurrentes.

Qu'en est-il de la riposte, notamment des mesures sécuritaires prises par le gouvernement togolais face à cette menace ?* Le gouvernement togolais, sous le leadership éclairé du chef de l'Etat a pris un certain nombre de mesures sécuritaires, notamment la prolongation de l'état d'urgence de 12 mois le 7 avril dernier. Aujourd'hui, force nous est donné de constater que toutes ces mesures portent leurs fruits dans l'intérêt des populations. Aussi, avec courage et détermination nos forces de défense et de sécurité prennent une sérieuse avance sur ces forces du mal sur le terrain.

Propos recueillis par Josiane Mbang Nguema

Libreville/Gabon