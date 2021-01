Sécurité : Pris en tenaille entre Boko Haram et les séparatistes

LE Cameroun vit une situation sécuritaire des plus préoccupante

LE Cameroun vit une situation sécuritaire des plus préoccupante. Hormis, l'attentat suicide d'hier, mercredi, ce sont quatre militaires et une civile qui ont péri dans l'explosion d'une bombe au passage d'un convoi officiel dans une région anglophone du Cameroun. Le pays est pris en tenaille entre Boko Haram et les séparatistes anglophones.

Ainsi, mecredi, c'est le convoi du préfet du département de la Momo, dans la région Nord-ouest, qui est tombé dans une "embuscade" tendue par des "terroristes sécessionnistes".

"Quatre éléments des Forces de défense nationale ont été tués" ainsi qu'une "déléguée départementale de la Communication", a indiqué le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement René Emmanuel Sadi.

Trois autres personnes ont été blessées dans cette attaque qui s'est produite vers une heure du matin près de la ville de Mbengwi, dans le Nord-Ouest, une des deux régions, avec le Sud-Ouest, peuplée principalement par la minorité anglophone de ce pays majoritairement francophone et où divers groupes armés indépendantistes combattent les forces de Yaoundé pour un Etat indépendant qu'ils veulent appeler Ambazonie.

Le cortège visé ramenait le préfet de la Momo et d'autres représentants des autorités locales d'une cérémonie officielle lorsqu'il est "tombé dans une embuscade tendue par des bandes armées sécessionnistes, au moyen d'engins explosifs improvisés, constitués de grosses bombonnes à gaz de forte puissance et de grande capacité destructrice", a relaté M. Sadi.





J.O ( sources : AFP )





