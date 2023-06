Nouveau site diplomatique de la France au Gabon : un modèle d'intégration

LES nouvelles installations de l'ambassade et du consulat général de France sont désormais situés dans un seul lieu, sis au boulevard de la Nation, à Batterie IV. Une équipe de L'Union a eu l'exclusivité de visiter ce nouveau site diplomatique de la France au Gabon, qui a ouvert ses portes aux usagers le 5 juin 2023.

De la belle ouvrage peut-on constater de prime abord, tant le nouveau site s'intègre harmonieusement dans le paysage économique, esthétique et environnemental du Gabon. Sur le plan architectural, le bâtiment a été conçu à l'image d'une bille de bois couchée dans la pente du sol. L'écorce protectrice est représentée par des ailettes en bois de Padouk, qui assurent les fonctions de brise-vues, brise-soleil et brise-pluies.

L'orientation du bâtiment, avec des ouvertures sur ses flancs nord et sud, a été choisie pour limiter son exposition au soleil. Plus de 8 000 plantes arbustives locales et près de 130 arbres de diverses espèces ont été plantés, créant ainsi un environnement végétal luxuriant.

Outre l'achat du bois provenant du Gabon, la promotion du tissu économique local a été prise en compte dans la construction du nouveau site. Sur les 13 entreprises ayant travaillé sur le projet, 10 sont des entreprises de droit gabonais. Des matériaux locaux, tels que la pierre de latérite, ont été utilisés pour le dallage des parvis et les murs des bassins, renforçant ainsi l'ancrage du bâtiment dans son environnement.

De par sa haute qualité environnementale et l'utilisation de bois gabonais certifiés, le nouveau site illustre l'engagement de la France au Gabon en matière de lutte contre le réchauffement climatique et, en particulier, de la préservation et de l'exploitation durable des forêts tropicales, thématiques au cœur du plan de Libreville issu du One Forest Summit.

La concrétisation de cet ambitieux projet, qui a débuté en 2019 et livré en mai 2023, avait pour objectif le regroupement de l'ambassade, du consulat général et de la trésorerie, dans un but de rationalisation des emprises et de mutualisation des moyens. Il s'agissait également d'améliorer la qualité des espaces de travail pour les agents, ainsi que l'accueil du public dans les meilleures conditions, tout en s'adaptant aux nouvelles normes de sécurité.