Diplomatie : le Gabon exempté de visas pour rentrer au Cameroun

Pays voisin et frère de la sous-région, le Cameroun vient de prendre une décision importante en matière de politique d’immigration en annonçant l’annulation des visas d’entrée pour les ressortissants des pays d’Afrique centrale. Cette annonce a été rendue publique par l’ambassade du Cameroun en France dans un communiqué parvenu à notre Rédaction.

« L’ambassade du Cameroun en France, représentant la République du Cameroun en terre française atteste par le présent document que les ressortissants des pays ci-après : Congo, Gabon, Guinée équatoriale, République Centrafricaine, Tchad, membres de la communauté des États de l’Afrique centrale (CEMAC), ainsi que les détenteurs de passeports officiels (diplomatiques et de service) suisses, sont désormais exemptés de visas pour l’entrée au Cameroun en vertu des textes communautaires régissant la libre circulation au sein de l’espace CEMAC et conventions signées entre le Cameroun et l’Etat helvétique », fait savoir le communiqué.

En effet, soucieux de préserver l’intégrité territoriale et le commerce entre les pays de cette zone sous-régionnale, cette mesure vise à faciliter les échanges et les déplacements entre les pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), qui regroupe le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Tchad, la République centrafricaine et le Congo. En clair, l’annulation des visas d’entrée pour les pays d’Afrique centrale est un pas important vers l’intégration régionale.

En facilitant la libre circulation des personnes, le Cameroun et les autres pays de la CEMAC renforcent leur coopération et leur solidarité. Cette mesure contribuera à renforcer les liens économiques, politiques et culturels entre les pays de la région.