“ Cette ambassade est la première des ambassades de France au monde à avoir le label haute qualité environnementale”

Devant une équipe de L'Union - qui a eu le privilège de visiter ses installations -, l'ambassadeur de France au Gabon, Alexis Lamek, s'est félicité de ce que cette nouvelle mission soit la première des ambassades de France à avoir le label HQE

L'Union : Excellence, après 60 ans passés dans vos anciens locaux, l'ambassade et le consulat général de France emménagent dans un nouveau site unique. Que ressentez-vous en cet instant ?

Alexis Lamek : Je tiens d'abord à vous souhaiter la bienvenue dans notre nouvelle ambassade. Il a fallu 4 ans de travaux pour sortir ce projet de terre. Les choses n'ont pas été faciles avec la crise sanitaire et ensuite la crise des transports maritimes. Il y a eu des difficultés mais le résultat est là et nous pouvons voir ce magnifique bâtiment qui regroupe maintenant l'ensemble des services français, de la République française, c'est-à-dire l'ambassade, le consulat général et la trésorerie. C'est le fruit de notre travail en commun. Ce sont des entreprises gabonaises et françaises qui l'ont conçu et construit ensemble. C'est vraiment l'image de ce qu'on peut faire de mieux quand on travaille ensemble et il n'y a pas mieux comme symbole pour une ambassade. La deuxième chose, qui est formidable aussi, c'est que cette ambassade est la première des ambassades de France au monde labellisé haute qualité environnementale. Nous n'avons pas une ambassade avec ce label en Europe, en Asie ou en Amérique mais uniquement au Gabon et ce n'est pas un hasard. Je trouve merveilleux que ce soit justement dans un pays leader, voire champion, en matière de défense de l'environnement et du climat qu'on ait construit ce bâtiment conçu pour être respectueux de l'environnement.

Qu'est-ce que le label HQE (haute qualité environnementale) ?

Le label haute qualité environnementale est un label français international qui vise les bâtiments de bureau. Aujourd'hui en France, on construit la plupart des bâtiments avec ce label, c'est-à-dire des bâtiments qui consomment beaucoup moins d'énergie. Il y a une série de normes à respecter pour que ces bâtiments bénéficient de ce label. Dans les 163 pays où la France a des ambassades, ce bâtiment dans lequel nous sommes est le premier à l'avoir, et il consomme moins de 80% d'énergie par rapport à un autre bâtiment de taille équivalente au Gabon. C'est un mélange de technologies, de conception et d'usage qui fait qu'on laisse une empreinte beaucoup moins importante sur la planète.

Qu'est-ce que ce nouveau site change concrètement pour les usagers ?

Je pense que ce sera beaucoup mieux pour tout le monde aussi bien pour nos visiteurs que pour les gens qui travaillent ici. Ils travaillent maintenant aux normes et dans les conditions de sécurité requises. Les conditions d'accueil se sont bien améliorées pour les usagers qu'on a reçus depuis ce matin. Il y a un parking visiteurs et les gens peuvent se garer alors que c'était compliqué avant à l'ambassade puis au consulat général. Tout le monde est ravi d'arriver et d'être accueilli dans un bâtiment élégant et agréable. Les travaux ne sont pas tout à fait terminés, il y a encore des choses à faire ici et là mais on accueille déjà le public. Je pense qu'on a fait un bon départ et nous sommes partis pour 60 ans encore avec ce nouveau site au Gabon.

Propors recueillis par Josiane MBANG NGUEMA