HCR Le Haut- Commissariat de la République décline ses missions aux populations

CREE il y a plus d’une année, par le Président de la République, Ali Bongo Ondimba, le Haut-commissariat de la République (HCR), dirigé par Michel Essongué, en sa qualité de Haut-commissaire général de la République, s’est fait connaitre récemment dans la province du Haut-Ogooué, au cours de sa première sortie, dans le cadre d’une tournée nationale engagée depuis plusieurs mois à l’intérieur du pays.

La mission effectuée dans la deuxième province du Gabon, du 21 au 25 juillet 2023, a permis à cette entité rattachée directement à la présidence de la République de décliner ses misions auprès des populations, par la voix de Eric Dodo Bouguendza, Haut- commissaire de la République. Il est Composé de 08 Hauts commissaires de la république et de 11 commissaires de la République. Mais, la mission du Haut-Ogooué, instruite par le Président de la République, a déployé trois Hauts commissaires de la République, notamment, Eric Dodo Bouguendza, le Pr Léon Nzouba, Marcel Abéké, et autant de commissaires de la République, à savoir Fernand Paulin Joumas dit Salamba, Carlos Okinda et Simplice Désiré Mangoula, tous conduits par le Haut-commissaire général de la République, Michel Essongue. « C’est une mission de proximité, d’écoute, parce que le HCR c’est les yeux et oreilles complémentaires du Président de la République sur le terrain, pour visiter et évaluer les chantiers et écouter les populations », a précisé Eric Dodo Bouguendza.

Le HCR est donc un organe de suivi, d’évaluation, d’analyse et d’aide à la décision par rapport aux politiques publiques initiées par le chef de l’Etat, et exécutées par le gouvernement. Parmi ces politiques il y a les politiques sociales, économiques, infra structurelles, etc. « Le rôle du CHR à côté du président de la république c’est de suivre, d’évaluer, analyser, constater, et lui remonter toutes les informations directement sans intermédiaire pour lui permettre de faire le point par rapport à ce qu’il a initié, le niveau d’exécution, pour qu’il puisse avoir la situation précise de chaque province et de chaque localité », a renchéri Dodo Bouguendza.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon