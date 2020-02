Vneuron : Accompagner la digitalisation des assurances

Cette digitalisation concerne aussi la lutte contre le blanchiment d'argent. Comme "permettre aux assureurs de se conformer aux nouvelles dispositions réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent".

La digitalisation du secteur des assurances est possible. Selon M'Hiri, le continent africain a déjà remporté des success stories et demeure leader dans des domaines d'innovation technologique comme le mobile banking et le mobile payment, aujourd'hui des leviers de croissance et de développement. Pour l'expert tunisien, trois facteurs sont à prendre en compte dans le développement de l'assurance digitale : la réglementation, les infrastructures télécommunications et la volonté des compagnies d'assurances d'offrir aux clients des solutions innovantes.