Technologies : Total Emploi RH offre une banque CV en ligne pour chercheurs d'emploi

DANS le souci d'apporter des réponses concrètes aux entreprises locales, et celles installées dans la sous-région, la société de courtage camerounaise Total Emploi RH, spécialisée dans la gestion quotidienne du personnel et la valorisation du capital humain, a mis en place une solution technologique : une banque CV en ligne. À travers cette banque de CV en ligne kamer-goodjobs.com, et les plates-formes sociales Facebook, linkdln, elle invite les chercheurs d'emploi à déposer leur candidature sur les différentes offres d'emploi qu'elle met à leur disposition.

En effet, en cette période marquée par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid19, l'équipe conduite par Manuela Tchouateu précise que "nous avons développé notre visibilité sur les différentes plates-formes numériques et redéfini la stratégie de l’entreprise afin d’offrir les télés- services comme le recrutement et la formation en ligne et les stages numériques pour les étudiants".

Basée au Cameroun depuis deux ans dans les villes de Douala et Kribi, la start-up s'est donné pour mission d'accroître son activité dans la sous-région, et ce, en devenant le premier réseau d'Afrique dans la gestion des ressources humaines et la formation des talents made in Africa. Déjà, elle a organisé le 29 décembre dernier au sein de ses locaux, la toute première édition des Awards. Une cérémonie qui récompensait les meilleurs postulants, chercheurs d'emploi et internautes.



Hans NDONG MEBALE



