Start-up : Et voici les boutiques de Facebook !

Facebook a observé ce mouvement et vient de créer "Facebook Shop", une possibilité offerte à tous de créer sa boutique en ligne. "Alors que les gens se voient dire de rester à la maison, les vitrines physiques ont du mal à rester ouvertes et des millions de personnes sont en train de perdre leur emploi", a déclaré Mark Zuckerberg, patron de Facebook, le 25 mai dernier, lors du lancement de cette innovation.

Facebook Shop veut ainsi générer un "endroit où vivre la joie du shopping", car acheter en magasin est devenu une corvée. Les boutiques Facebook sont gratuites et faciles à créer. Lorsque vous configurez votre boutique, elle apparaîtra automatiquement sur vos comptes Facebook et Instagram. Et en même temps sur Messenger et WhatsApp. C'est donc un marché de 2,3 milliards de consommateurs qui s'ouvre aux audacieux.