Sommet Chine-Afrique : L'engagement fort du président Xi à construire l'Afrique avec les Africains

Lors du sommet extraordinaire Chine-Afrique, on retiendra du numéro 1 chinois des engagements sur les trois axes suivants.

D'abord, la coopération sino-africaine. "Il nous faut renforcer la coopération dans le cadre de l’initiative "la Ceinture et la Route" et accélérer la mise en œuvre des acquis du Sommet de Beijing en mettant davantage l’accent sur la santé, la reprise des activités et l’amélioration du bien-être de la population."

À ce propos, s'agissant de la dette africaine, le président Xi a déclaré : "La Chine annulera, dans le cadre du Focac, les prêts sans intérêts arrivant à échéance fin 2020 des pays africains concernés. Elle est prête à travailler avec la communauté internationale pour accroître le soutien aux pays africains durement touchés et soumis aux fortes pressions, notamment par l’allongement du délai de remboursement de leurs dettes, pour les accompagner en cette période difficile."

Il a encouragé les institutions financières chinoises à mener des discussions amicales avec les pays africains, sur les arrangements concernant les prêts commerciaux avec garantie souveraine. "Promouvoir la réalisation du développement soutenu en Afrique, c’est une voie d’avenir" à travers la construction de la zone de libre-échange continentale, la connectivité, et améliorer les chaînes industrielles et d’approvisionnement.

"La Chine est prête à œuvrer avec l’Afrique pour élargir la coopération dans l’économie numérique, la ville intelligente, l’énergie propre, la 5G et d’autres nouvelles formes d’activité, de sorte à contribuer au développement et à l’émergence de l’Afrique", a dit le président chinois.

Ensuite, le multilatéralisme. "La solidarité et la coopération sont l’arme la plus puissante pour vaincre le virus", a dit Xi Jinping.



I. M'B



