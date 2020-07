: Radios communautaires : l'Arceg lance son programme anti-Covid-19

Promouvoir la communication des risques et l'engagement communautaire pour la lutte contre la pandémie de Covid-19, ainsi que faire la promotion des Pratiques familiales essentielles (PFE) et des Droits des enfants

Promouvoir la communication des risques et l'engagement communautaire pour la lutte contre la pandémie de Covid-19, ainsi que faire la promotion des Pratiques familiales essentielles (PFE) et des Droits des enfants. C'est le programme que s'est fixé l'Association des radios communautaires et éducatives du Gabon (Arceg), dont le lancement a eu lieu officiellement, le 5 juin 2020 au cours d'un point-presse à son siège à Libreville.

Avec ce programme d'actions dont les bénéficiaires sont les enfants, les femmes, les familles et les communautés, il s’agira pour l'Arceg, en partenariat avec l'Unicef (Fonds des Nations unies pour l'enfance), "d'informer les communautés sur les mesures barrières et donner toutes les informations nécessaires pour freiner cette pandémie à travers des messages et des émissions. Promouvoir intégralement les PFE, à savoir l'allaitement maternel exclusif, la vaccination, l'hygiène, la diarrhée et le paludisme, ainsi que faire la promotion des Droits des enfants en période de Covid-19, toujours à travers des programmes qui seront diffusés sur l'ensemble des radios membres de l'Arceg. Il sera aussi important de susciter l'engagement communautaire pour que les informations données soient relayées au sein des familles, même en période de confinement", a expliqué Éric Noël Edou Ondo, porte-parole de l'Arceg.

Le regroupement des radios communautaires envisage d'atteindre plus de 1 150 000 personnes au niveau national. Ce qui est déjà énorme à l'échelle de la population gabonaise.



