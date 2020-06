Problème intime : moral d'acier et anonymat

Parler des problèmes intimes en communautés, c'est très délicat. Habitués des plateformes actives, Alex Fiko et Mariam Diallo donnent des astuces : moral d'acier et anonymat.

Pour Alex Fiko, "des coups pareils, il faut s'y attendre dans des groupes qui drainent du monde. Mais, avec beaucoup d'humilité, de pardon et de douceur, on arrive à minimiser cela et zapper ces attaques". Et d'ajouter : "Certains se prennent pour des juges ou des connaisseurs de tout, et se permettent d'humilier les autres. Et ce n'est pas bien. Il faut être gentil les uns envers les autres."

Quant à Mariam Diallo, elle demande d'ignorer ceux qui vous attaquent : "Aux frustrés qui se comportent comme des saints et qui se permettent de te juger, alors qu'ils sont pires, laisse-les dans leur frustration." Elle conseille d'avoir des avatars : "Il faut créer un compte fictif avec un nom que personne de votre famille ou belle-famille ne connaîtra. Ainsi, lorsque vous poserez un problème dans un groupe, personne ne saura qui vous êtes réellement. C'est ce que moi je fais. Et je ne suis amie à ce compte avec personne de mon entourage."

Autre formule, dit-elle, poster sa requête in box aux administrateurs qui la publieront sous anonymat.



Par I. M'B.



