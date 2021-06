Plantes : Ces vertus cachées de l'hysope dévoilées au public 

JUIN 2019

JUIN 2019. A Bizango-Melen, l'institut Esthétique DEI œuvrant dans la prise en charge des jeunes qui souffrent d'addiction aux drogues, voit le jour.

"Dans le cadre de la fondation Circas-Gabon, nous avons l'Institut Nicolas Betah pour la vie qui s'occupe de la jeunesse en souffrance. Comme nous recevions ces jeunes, leur aspect physique laissait à désirer. Et quand on a testé nos premiers produits sur eux et qu'on les revoyait, on a remarqué que leur aspect était transformé par ces bains que nous faisions avec des produits du terroir tels que l'argile rouge, l'argile blanche, etc., raconte Edwige Betah aux visiteurs.

Ce samedi-là en effet, la responsable de la structure tient une journée portes ouvertes pour présenter sa gamme de produits Purim+Edwige Betah réalisés à base d'une plante, l'hysope.

"Nos prestations ont évolué à la suite d'une révélation sur une plante sacrée aux multiples vertus. Je ne connaisais pas l'hysope ni à quoi elle servait, mais il m'a été demandé de l'utiliser pour la purification. C'est quelque chose que j'ai refusé, parce qu'on est ici à l'église et je voyais mal que des gens viennent avec des seaux. Je me disais qu'on va me traiter de féticheur, etc. Mais la pensée de Dieu par rapport à cette révélation m'a amenée à m'interroger : à base de quoi sont faits les comprimés, suppositoires et sirops ? De plantes uniquement transformées. D'où l'idée de transformer l'hysope pour qu'elle puisse être utile pour un bain", tranche la servante de Dieu.

Edwige Betah tient tout de même à connaître les vertus que renferme "l'herbe sacrée des Hébreux". Elle découvre que celle-ci sert principalement dans trois domaines : culinaire, médical et spirituel.

"Sur le plan culinaire, les recherches m'ont amenée à comprendre que l'hysope était utilisée pour les assaisonnements des salades, plats, etc. Sur le plan médical, elle agit contre la toux et certaines affections pulmonaires telles que les bronchites. Elle traite également des problèmes liés au rhume, soulage les douleurs articulaires, les crampes, les spasmes, etc. L'hysope est aussi recommandée à ceux qui souffrent de tension artérielle, aide à lutter contre les addictions à la drogue, fortifie le système respiratoire et favorise la digestion. Elle possède des propriétés antibactériennes et antifongiques".

Sur le plan spirituel enfin, l'arbrisseau est mentionné plusieurs fois dans la Bible où elle a la réputation de procurer la sainteté et la pureté à ceux qui en font usage (Psaumes 51.9, par exemple). Elle sert aussi à la purification des biens meubles et immeubles. Et c'est encore une branche d'hysope qui sera utilisée pour désaltérer Jésus sur la croix (Jean 19.29).

"Notre gamme de produits a donc la vision d'apporter à ceux qui vont les utiliser toutes ces propriétés et capacités, le principal ingrédient étant l'hysope. Il y a des gens qui peuvent utiliser tous les produits cosmétiques. Ils peuvent être beaux quand vous les regardez, mais parce que l'intérieur n'est pas pur, la beauté qui est la leur ne se réflète pas. Quand il y a la culpabilité, la haine, la colère, l'envie, la jalousie, etc., on est une belle femme ou un bel homme sans plus. Et il y a des gens qui, parce que l'intérieur reflète la paix, vous avez du plaisir à être avec eux".

Les produits Purim+ s'utilisent essentiellement en bains purifiants. Il s'agit des bains Esther, Débora, Naman, Aaron et Isaac. Et contrairement aux autres univers de beauté centrés exclusivement sur le cométique, Esthétique DEI met plus l'accent sur le bien-être intérieur de la personne. D'où son slogan "le must du bien-être" ou "ce qui doit être fait dans cet institut, selon Dieu, pour assurer le bien-être chez l'homme, la femme et l'enfant", insiste Mme Betah.



