Nouvelle morsure de Scorpion : Laccruche Alihanga et ses hommes de mains soupçonnés d'avoir détourné 60 milliards de francs à Sogara

Une fois encore, et preuves accablantes à l'appui, les journalistes mettent à nu des stratagèmes dans lesquelles sont impliqués l'ancien directeur de cabinet du président de la République, Brice Laccruche Alihanga, ainsi que Noël Mboumba, Patrichi Tanassa.

En effet, dans cette nouvelle morsure du Scorpion, le trou est béant et se chiffre encore en dizaine milliards de francs. L'Union a comptabilisé pas moins d'une quarantaine de virements ''anonymes'', d'une valeur depassant 60 milliards de francs. Les calculs effectués montrent qu’un peu plus de 60 milliards de francs sur une période de deux ans.

Plus grave, les investigations sur les détournements de fonds à la Sogara montrent que plus d'une personne a mangé à la soupe. Les traces de rétrocommissions sont astronomiques. L'enquête évoque plus de 2 milliards distribués sur le premier contrat, près de 2 milliards de francs pour le contrat d'enlèvements de RAT…