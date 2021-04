Lebamba  : le Centre médical en quête d'un second souffle

À l’origine, une infirmerie dans les années 1940-1950 logée dans l'enceinte du bâtiment qui abrite l’actuel Conseil départemental de la Louetsi-Wano, avec pour premier personnel soignant un certain Moumbougani, le Centre médical de Lebamba avait acquis une renommée qui dépassait les frontières nationales. Tant la qualité de ses soins, de son accueil et même la fourniture en médicaments attiraient de nombreux patients qu'au plan national qu'international.

La délocalisation de la structure au profit de l’actuel espace situé entre la Maison des jeunes et Pétro-Gabon, résulte de la mainmise de l’État sur les actions de la Société coloniale Sofico (Société des fibres du Congo) exploitant les fibres à travers les bases dispersées dans le pays, dont celle justement de Lebamba qui ne payait pas des impôts à l'administration. Le site sera alors transformé en un Centre médical. Et, dans une phase de coopération dans le domaine de la santé, les Allemands prirent la résolution d’équiper l’établissement en matériel et en médicaments. À condition que l’hôpital soit dirigé par un médecin gabonais.