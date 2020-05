Fagaricine : au-delà du débat sur la paternité

Pendant que cette annonce, pour le moins spectaculaire, commence à susciter espoir chez les uns, et méfiance chez les autres, voilà qu'un autre chercheur, Français d'origine camerounaise celui-là, revendique la paternité de ce produit. Le Pr Bruno Eto Okpwae, directeur des laboratoires TBC (faculté de pharmacie et des sciences biologiques de Lille, France), l'affirme dans son communiqué publié le 14 mai dernier. Depuis lors, la Fagaricine est connue pour être un bébé à deux papas.

Mais au-delà d'une bataille de paternité qui pourrait éventuellement naître entre les deux médecins qui se connaissent, du reste, parfaitement, et qui pourraient être tranchée par les juridictions compétentes, "il ne faudrait pas occulter le débat de fond, celui de savoir si oui ou non la Fagaricine soigne le Covid-19", pense Mireille, cadre d'administration publique. D’autant plus que, argue-t-elle, l'hydroxychloroquine et la chloroquine présentées depuis un certain temps comme la réponse appropriée contre la pandémie, seraient aujourd'hui sujettes à débat dans la lutte contre le Covid-19.