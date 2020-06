E-Business : "Order Your Package" pour soigner l'apparence d'une femme

Opérant dans trois continents (Afrique, Europe et Asie), deux étudiantes gabonaises et deux élèves du secondaire ont lancé, le 8 mars 2020 en plein confinement, un portail commercial d'achats : Order Your Package (passe tes commandes). Faizath (France), Thom'ss (Chine), Danielle (Libreville) et Marica (Makokou) se sont lancés au départ dans cette aventure pour aider les Gabonaises à "tuer l'ennui" en faisant du shopping.

S'appuyant sur son réseau étoffé de fournisseurs, "Order Your Package" publie chaque semaine des produits sur la boutique Facebook éponyme. Prix attractifs, marques de qualité d'Asie (Corée du Sud, Chine, Indonésie) et d'Europe. " Nous voulons que les femmes investissent sur leur apparence. Dans la rue, quand tu n'as pas encore ouvert la bouche, c'est ton apparence qui parle à ta place. La particularité de "Order Your Package" est que notre clientèle peut soumettre des articles et nous recherchons le genre soumis par eux auprès de nos fournisseurs", dit Thom'ss, en charge des achats et expéditions internationaux.

Le concept séduit : en 2 mois, 1 232 abonnés réguliers, dont la plupart redirigés dans la communauté WhatsApp. L'audience de la jeune start-up va au-delà des frontières, touchant le Cameroun et le Congo-Brazzaville. "On pourra démarrer les livraisons sur le Mali et le Sénégal. Mais nous restons d'abord concentrés sur le Gabon", ajoute Thom'ss.

Élèves en terminale et 3e, Danielle et Marica sont chargées du volet clientèle et commercial au Gabon. Quant à Faizath, elle tient les comptes financiers depuis la France. Ce mois de juin, le portail a lancé une politique de cadeaux en fonction du volume des achats : savon au citron, masque pour les pieds made in Korea, brosse à visage électrique.



Innocent M'BADOUMA



