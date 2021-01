Devenir influenceur web  : Steve Fah transmet les codes aux jeunes gabonais

VÉRITABLE vedette sur les réseaux sociaux et fin connaisseur du web marketing, l'influenceur camerounais Steve Fah, qui séjourne à Libreville depuis le 16 janvier dernier et ce, jusqu'au 22 de ce mois, dispense une formation de sept jours sur les techniques pour devenir influenceur web

VÉRITABLE vedette sur les réseaux sociaux et fin connaisseur du web marketing, l'influenceur camerounais Steve Fah, qui séjourne à Libreville depuis le 16 janvier dernier et ce, jusqu'au 22 de ce mois, dispense une formation de sept jours sur les techniques pour devenir influenceur web. Pour cette grande première, le présentateur de la websérie, "3 minutes du peuple" sera accompagné de l'influenceur gabonais Nephtali Nalick. Cette formation, qui s'adresse aux jeunes gabonais et autres intéressés, s'articule autour de la monétisation sur Facebook et YouTube, le buzz marketing, le montage vidéo, la web émission et le marketing balle à terre. De fait, Steve Fah a, à l'entame de cette formation, souligné qu'"être influenceur, c'est pouvoir manipuler les gens sur les réseaux sociaux".

Les participants sont des jeunes influenceurs, blogueurs et personnes intéressées par le buzz marketing. "On est venu au Gabon parce que c'est un nouveau départ pour la jeunesse gabonaise. Et on s'est mis ensemble pour porter ce projet très haut pour montrer aux jeunes comment gagner de l'argent sur internet", précise l'influenceur.



Hans NDONG MEBALE



...Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Sur le Net