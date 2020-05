Covid-19 : les Yogis s'invitent dans le combat

Un seul coup de fil a suffi pour que notre équipe de reporters retrouve un des temples, "Holistic human Gabon" du yoga. Leur art : "La pratique d'un ensemble de postures et d'exercices de respiration visant à apporter un mieux-être physique et mental."

Le décor y est presque identique, sauf que tout, dans ce local, transpire la méditation : "C'est la salle des séances de méditation. Nous l'accompagnons d'une série d'exercices qui garantissent une véritable hygiène spirituelle, physique et morale adaptée à notre vie moderne au rythme rapide et généralement agité, facteur d'encombrements, de maladies physiques et psychiques diverses", vante Dieudonné Nang Ecko, psychothérapeute et professeur de yoga.