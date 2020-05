Covid-19 : ces nouvelles habitudes acquises

Port du masque. Arrêt du geste cordial de se serrer la main ou de se faire la bise et autres câlins. Se laver les mains à l’eau et au savon ou les frictionner avec un gel hydroalcoolique. Rester chez soi pour profiter de la famille... ou plutôt pour éviter de propager la maladie. Fermeture des marchés dès 14 heures. Couvre-feu à partir de 18h 30 minutes. Sans oublier toutes ces barrières policières dans la rue, qui semblent rappeler la présence parmi nous de l'ennemi invisible. Les comportements apportés par le coronavirus sont nombreux, qui ont développé une nouvelle façon de vivre.

Tenez, cette perte de confiance nourrie les uns envers les autres. Le mal est si profond qu'il va jusque dans le couple. La confiance en l'autre étant devenue quasi-aléatoire, estime Noela Florence D, une cadre. La jeune dame pense qu'il sera difficile de s'embrasser à nouveau, de se faire des accolades entre potes, sans arrière-pensée, sans prudence. ''Aujourd'hui, même dans le couple, lorsqu'on regagne le domicile, il est difficile de se câliner tant qu'on n'a pas vu l'autre aller se doucher ou se laver les mains. On est plus que méfiant !''

Rien de naturel, tant tout cela aura été imposé par un virus venu de l'Orient, qui a impacté toutes les vies. ''On vit masqué. En sortant, si j'oublie mon masque, je suis contrainte de faire demi-tour, sachant que les forces de l'ordre seront là pour me le rappeler et pas de façon très polie. Quant à faire, autant être autodisciplinée." Et il faut s'y faire, tout le temps que cela durera. ''Quel choix avons-nous de toute façon ?", s'exaspère Patrice A, opérateur économique.