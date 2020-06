AllSocial : faire ombrage à Facebook

Vous connaissez certainement Facebook, Twitter, Instagram et bien d'autres plateformes de communication. Un nouveau réseau social, AllSocial, ambitionne de faire de l'ombre à Facebook, en conservant l'esprit même du réseau social.

"AllSocial est une plateforme conçue pour accueillir les différences des uns et des autres, entendre les histoires des uns et des autres et fournir un environnement où chaque voix est entendue. Parler librement. Votre histoire est importante", a tweeté le réseau social.

Lancée durant le confinement, la plateforme a pour objectif de faire de l’ombre à Facebook, en prônant un retour aux bases des réseaux sociaux, comme au début des années 2000. Ainsi, AllSocial va permettre le simple partage du contenu avec ses proches, sans subir les aléas de l’algorithme actuel de Facebook. Lequel détermine ce qui va vous être affiché en fonction de vos centres d’intérêt.

Vous voyez également apparaître de nombreuses publicités sponsorisées dans le fil d’actualité. Le problème, c’est que parfois, vous en arrivez à ne plus voir les contenus que postent vos "amis" virtuels et qui, eux non plus, ne voient plus les vôtres. Cette certitude de voir les posts de ses connaissances et de pouvoir interagir avec elles était justement ce qui faisait le charme de Facebook à ses débuts.

AllSocial entend résoudre radicalement ce problème en promettant un "reach" (portée) de 100 % pour chacune de vos publications, et garantit donc que vos amis ne pourront pas manquer de voir ce que vous souhaitez partager.

Le réseau social est téléchargeable sur Android et iOS. Aujourd'hui, il ne compte que 2 millions d’utilisateurs actifs, bien loin des 166 millions de Twitter.



