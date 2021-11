Yannis N'Gakoutou Yapende : " Avec l'équipe que nous avons actuellement, il y aura au bout de la ligne des succès".

Dans un mini-entretien accordé à notre Rédaction, le joueur de Lyon-La Duchère (N2), formé à Monaco – et qui vient donc de voir la Fifa l'autoriser à jouer désormais pour le Gabon – exprime toute sa joie de porter enfin le maillot des Panthères.

C'EST un Yannis N'Gakoutou Yapende satisfait de la décision prise par la Fifa de l'autoriser à jouer pour le Gabon, le pays de sa mère qui s'est confié dans un mini-entretien accordé hier à notre Rédaction. De fait, le natif de Saint-Denis (en région Île-de-France) se dit fier de porter le maillot des Panthères, l'équipe nationale du Gabon.

"Merci à L'Union de me donner la parole après la décision de la Fifa de m'autoriser à jouer pour le Gabon. Sachez que c'est une véritable fierté pour moi. Vous ne pouvez imaginer la joie qui est la mienne après cette décision. J'ai été élevé par ma mère, qui réside actuellement à Libreville. Elle m'a inculqué les valeurs et la culture gabonaise bien qu'étant né en France", renseigne le joueur de Lyon-La Duchère (N2). Concernant son apport au sein des Panthères, Yannis N'Gakoutou Yapende s'est dit honoré " de pouvoir apporter un plus dans la maison Panthères". Pour ce dernier, " notre pays, le Gabon a un fort potentiel footballistique. Et avec l'équipe que nous avons actuellement, il y aura au bout de la ligne des succès".

Le 18 décembre prochain, Patrice Neveu rendra publique la liste des 28 joueurs qui prendront part au stage de la sélection, à partir du 27 décembre à Dubai, puis à la Coupe d'Afrique des nations "Cameroun-2021" des mois de janvier-février.