Wilfried Ebane Abessolo : Je ne vais pas vous cacher ma joie, suite à la décision prise par la FFF. Ce d'autant plus qu'elle nous avantage et nous envoie immédiatement en division supérieure. Même si, pour les mêmes raisons de crise sanitaire, nous ne fêterons pas cette montée. Pour dire simple, c'est une décision que je salue. Reste désormais, pour moi, d'entrer en contact avec les dirigeants pour discuter de ce qu'il en sera pour la suite.

Pour ce qui est de mon prêt, nous sommes, en effet, arrivés au bout de la saison. Sauf que je n'ai pas eu de contact avec les dirigeants de Lorient depuis la crise sanitaire liée au Covid-19. Pour le moment, nous allons donc attendre de discuter avec eux, en sachant que tout est possible dans le foot. Que ce soit Lorient ou Dunkerque, le plus important pour moi, c'est d'avoir du temps de jeu et de jouer à un niveau où je gravis des échelons et que je progresse. Je pense que Lorient est un club au sein duquel j'ai passé des bons moments. Cependant, j'entends bien sauter sur le premier projet qui sera avantageux pour moi, que ce soit Lorient, Dunkerque ou un tout autre club à l'étranger. Mais, si jamais Lorient décidait de me faire revenir, il faut que ce soit pour jouer. Car, si je retourne, c'est pour être numéro un et non numéro deux. Avec l'âge que j'ai aujourd'hui, j'ai surtout besoin de jouer et prendre du plaisir. Mais nous n'en sommes pas encore là. Savourons d'abord, dans le confinement, la bonne nouvelle de la montée en Ligue 2.