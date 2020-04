Volley-ball : Entre annulation et report d'activités à la Fégavolley et ailleurs

Depuis vendredi 10 avril 2020, la Fédération gabonaise de volley-ball (Fégavolley) a pris la décision d’annuler les championnats nationaux élite A et B. Le président fédéral, Raymond Bernard Bivigou, s’était chargé d’annoncer ce changement de cap somme toute logique, dû essentiellement à la pandémie du coronavirus et son corollaire d’incertitudes.

"La Fégavolley annule les championnats nationaux élite A et B pour cette saison sportive 2019-2020. Par conséquent, aucun titre de champion du Gabon, dans les deux genres, ne sera décerné", avait indiqué Raymon Bernard Bivigou. Mais on ne peut, toutefois, encore parler d’une saison blanche. Le même communiqué précise que "seule la coupe du Gabon pourrait être organisée entre août et décembre 2020, en fonction de l’évolution positive de la pandémie et de la levée des mesures-barrières".

Comme exigé par Raymond Bernard Bivigou, les ligues ont donc, depuis lors, arrêté prématurément et définitivement leurs championnats. Aucun classement ne pourra être fait sur la base des matches déjà joués et il ne sera pas établi de hiérarchie saisonnière.

Rappelons que le bureau exécutif de la Fégavolley a dû prendre sa décision, alors que depuis plusieurs semaines, les grands ensembles dans le monde du sport reportent ou annulent des compétitions programmées. Ce, malgré des préparatifs ayant nécessité une mobilisation importante des ressources financières et humaines.

Au niveau national, le bureau fédéral a ainsi fait le choix de préserver la santé des athlètes, des officiels et du public, en s'alignant sur le strict respect des mesures sanitaires préconisées par le gouvernement de la République



Prosper Sax NZE BEKALE



