Valéry Ondo Ebè : ''Notre structure a prévu d'accompagner les Etats''

Depuis la création de son cabinet (Valéry Ondo Neptune Consulting), l'ancien milieu de terrain international gabonais a ouvert un nouveau chapitre de sa vie. À 52 ans et depuis la France, l'ex-directeur technique national ne reste pas moins attaché à l'évolution du football gabonais. Il l'exprime dans cet entretien en ligne où le présent, le passé et le futur sont évoqués.

l'Union. Depuis votre départ du Gabon, on vous a vu trouver une nouvelle voie, via votre cabinet Valéry Ondo Neptune Consulting. Comment vous sentez-vous dans ce nouveau challenge ?

Valéry Ondo Ebè : En fait, j'ai trouvé et choisi ma voie depuis, en m’orientant dès la fin de ma carrière de footballeur dans le consulting sportif. C’est ainsi que, depuis plus de 15 ans, j’interviens en tant que consultant sportif lors des compétitions nationales et internationales de football, dans les médias des sports en Afrique et en France. Mon installation en France n’a fait que confirmer l’option choisie. Tout en renforçant mes capacités, dans l’acquisition de compétences en management du sport et en formation professionnelle pour adultes. Suite à cela, j’ai donc décidé d’ouvrir un nouveau chapitre de ma vie professionnelle, en créant mon cabinet conseils dans le domaine sportif. Le cabinet ''Valéry Ondo Neptune Consulting'' est spécialisé en management du sport, dans l’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs et dans l’organisation de manifestations et d’événements sportifs. Nous sommes basés à Clermont de l’Oise en France. Le challenge est difficile mais excitant, et Dieu merci, je me suis doté des outils nécessaires pour atteindre mes objectifs.

Quels sont vos principaux faits d’armes depuis sa création en octobre 2018 ?

- J’ai concentré les efforts de ma structure sur la formation professionnelle pour adultes. Ainsi, nous organisons des sessions de formation régionale pour les demandeurs d’emploi et les agents municipaux des sports, en partenariat avec Pôle-Emploi, le Conseil régional et les collectivités locales des Hauts-de-France. Les formations sont organisées une fois par an dans chaque département, l'Aisne-l'Oise et la Somme... Ce qui nous fait six formations à programmer et à planifier dans nos activités annuelles depuis 2018.

Pour quels objectifs à court, moyen et long termes ?

- Le cabinet Valery Ondo Neptune Consulting a trois activités : la formation professionnelle pour adultes, le conseil et l’accompagnement, et l’organisation de manifestations et d’événements sportifs. A ce jour, seule la principale et première activité citée ci-dessus est fonctionnelle. J’ai deux visions que me recommandent les zones d’activités : la France et l’Afrique, où je souhaite intervenir.

La voie semble tracée. Pourtant, cela ne vous a pas empêché dernièrement de faire acte de candidature pour le poste de directeur technique national, après avoir déjà été adjoint il y a quelques années. Qu’auriez-vous pu apporter ?

- Tout au long de mon parcours d’athlète, d’encadreur, de dirigeant et de haut cadre dans le domaine du sport, je pense avoir emmagasiné suffisamment d’expérience, de compétences et de relations pour prétendre occuper une fonction d’une telle responsabilité. Même si je ne trouve pas opportun de dévoiler ici quel aurait été mon apport, je dirais simplement que mon projet au sein de la Direction technique nationale allait être conforme à la politique de la tutelle, tout en reflétant la vision du bureau fédéral. J’avais la volonté de proposer un statut de la DTN, qui aurait pu servir de modèle standard aux Directions techniques nationales des autres disciplines sportives.



Propos recueillis par James Angelo LOUNDOU



