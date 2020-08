Utilisation de la subvention de l'État : seuls Mangasport et CF Mounana l'ont justifiée

Selon une source proche du ministère des Sports, sur les 24 clubs (D1 et D2), seules deux formations ont pu justifier l'utilisation de l'argent public.

"Mangasport et CF Mounana ont apporté les justificatifs nécessaires. Ce n'est pas étonnant ! Ces deux clubs sont bien structurés et n'ont quasiment pas d'arriérés de salaires. Les autres clubs n'ont pas encore justifié. Et nous ne comprenons pas cette situation. Quoi de plus normal que d'avoir des factures de train, de restauration ou d'hôtel ? Nous attendons donc les justificatifs pour boucler ce volet. Car, l'heure est à l'utilisation rationnelle des fonds publics. Désormais, toutes les fédérations, et à tous les niveaux, doivent justifier l'utilisation de l'argent de l'État", nous confie la source.