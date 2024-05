Union africaine de taekwondo : Me Denis Mboumba nommé au Comité durabilité et développement de l'institution

Le président de l'Union africaine de taekwondo ( UAT), le Nigérien Ide Issaka, vient de nommer, en date du 28 mai 2024, Me Denis Mboumba, par ailleurs président de la Fédération gabonaise de taekwondo (Fegatae), membre du prestigieux Comité durabilité et développement de l'institution pour la période allant du 31 mars 2024 au 31 décembre 2025.

Il aura, entre autres pour mission de promouvoir et de développer le taekwondo au niveau du continent. Cette nomination est la reconnaissance au niveau international de tout le travail abattu par le président Denis Mboumba pour le développement du taekwondo gabonais. Il mettra, cette fois, toute son expertise pour dynamiser la discipline sur le continent.

Deux autres compatriotes ont également été nommés. Il s'agit du coach national, Stéphane Moundounga Kombila et l'ancien champion du monde Anthony Obame. Ils ont été respectivement promus au sein du Comité des entraîneurs et des athlètes pour la même période. Ce qui prouve à suffisance que le taekwondo gabonais, depuis l'arrivée en 2021 de Me Denis Mboumba à la tête de la Fegatae, se porte très bien. A en juger par la qualification historique pour les JO de Emmanuella Atora Eyeghe, première femme gabonaise à se qualifier en taekwondo pour les Jeux olympiques.

W.NDONG

Libreville/Gabon