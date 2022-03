U16/ Amical France-Luxembourg : Premier but d'Arsène Do Marcolino chez les Bleuets

Après avoir battu mardi dernier en amical le Luxembourg (6-2), l'équipe de France des moins de 16 ans s'est à nouveau imposée, à Bissen, au Luxembourg, face au même adversaire, battu cette fois 1-3.

Le premier but de la partie a été inscrit de la tête à la 4e minute par le défenseur central du Stade rennais Arsène Do Marcolino, qui inscrit, par la même occasion son premier but avec l'équipe de France des moins de 16 ans. Fils de l'ancien international gabonais Arsène Do Marcolino, le jeune Do, qui joue avec les U19 de Rennes, est, selon plusieurs observateurs, promis à un brillant avenir.

Par Willy NDONG

Libreville/Gabon