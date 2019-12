Tropicale Amissa-Bongo : Quinze équipes sur la ligne de départ

Les organisateurs de la Tropicale Amissa-Bongo ont rendu publique, jeudi dernier, la liste complète des participants à cette 15e édition 2 020.

Au total, 15 équipes seront sur la ligne de départ, le 20 janvier prochain, dont deux équipes professionnelles africaines : les Sud-Africains de Pro-Touch et les Angolais de BAI-Sicasal. Huit sélections nationales africaines (Gabon, Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Érythrée, Maroc et Rwanda), et trois formations françaises professionnelles (Delko-Marseille, Total-Direct Énergie et Cofidis).

Comme en 2014, le lancement de cette compétition (la 15e édition) se fera dans la province du Woleu-Ntem, sur un parcours de 150 kilomètres entre Bitam-Ebolowa (Cameroun). Le peloton restera trois jours dans cette province du nord du Gabon, avant de s'ébranler vers les quatre autres étapes au programme. Notamment le Moyen-Ogooue où est prévue l'arrivée de la 3e étape à Ndjolé, et deux départs d'étapes à Lambaréné, dont celui de 190 km entre la ville du Grand blanc et Mouila (Ngounié).

Les coureurs débarqueront ensuite dans la province de l’Estuaire, tout proche de Libreville, pour l'arrivée de la 5e étape (Lambaréné-Kango). L’Ogooué-Maritime, quant à elle, constituera la province de la 6e étape, comme c'était le cas en 2015, à l'occasion de la 10e édition de la ''petite reine''. La course se déroulera exclusivement dans les rues de Port-Gentil.



Stéphane MASSASSA



