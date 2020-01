Tropicale Amissa-Bongo : Les préparatifs vont bon train

Dans le cadre des préparatifs de la 15e édition de la Tropicale Amissa-Bongo, le directeur provincial des Sports du Woleu-Ntem, Jean-Louis Mezui M’Assa, et son collègue des Travaux publics (TP), Georges Mboulou Beka, ont effectué, le 7 janvier dernier, une visite d’inspection de l’exécution des travaux sur les axes Oyem-Eboro, Oyem-Viafé, en passant par Bitam, Mitzic et Lalara.

Au terme de cette randonnée, il ressort que les travaux vont bon train. À moins de deux semaines du coup d’envoi de cette course cycliste pour la première étape Bitam-Ebolowa, le 20 janvier prochain, " les travaux d’ensoleillement et de bouchage des nids-de-poule sont déjà exécutés à plus de 60 % ", a affirmé le DP des Sports, au cours d’un échange avec la presse locale.

M. Mezui M’Assa a manifesté son optimisme de voir ces travaux aller à leur terme avant l’arrivée des compétiteurs et leurs délégations dans le Nord. Dans la mesure où la société chargée de fermer les trous et crevasses entre les départements du Ntem et celui de l’Okano (en traversant le Woleu) travaille, nuit et jour.