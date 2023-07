Tournoi Fatshi Cup U20 : trophée acquis pour le Gabon, et après ?

LES Panthères U20, après avoir remporté le tournoi zonal Fatshi Cup organisé en République démocratique du Congo (RDC), ont regagné dimanche Libreville. Satisfaction pour ces jeunes dont l'équipe a été construite une semaine (seulement) avant le tournoi par le coach intérimaire Anicet Yala Ngoukou et son adjoint Brice Ondo. Sans championnat local, ces braves garçons ont su dominer chaque match livré sans véritable préparation dans les jambes.

L'heure est désormais au bilan du séjour kinois. Si la méthode de celui qui est aussi le sélectionneur adjoint des Panthères, a permis de monter sur la première marche du podium, c'est sans doute grâce au collectif qu'il a construit et dont les résultats en trois sorties se sont soldés par deux victoires et un nul, pour un total de 7 buts inscrits. Avec en tête, Curtis Junior Makosso, meilleur buteur du tournoi. Et si le tournoi kinois est sans enjeu continental, il a tout de même permis aux jeunes qui, pour certains évoluent au troisième niveau national, d'être mis en valeur.

C'est le cas de Makosso désormais convoité. Notamment par l'AS Vita Club et un club émirati. Reste que ce titre ne fera pas oublier les dysfonctionnements observés côté gabonais à l'entame du tournoi et ayant conduit au report du match d'ouverture. L'absence des gardiens de but et d'autres joueurs qui, faute de passeport, n'ont pas pu se rendre à Kinshasa avec le groupe de départ, reste imputable à la Fédération et aurait pu coûter cher à une sélection pourtant prête mentalement. Un atout qui lui a, entre autres, permis de surmonter le manque de condition physique et athlétique et les blessures qui ont parfois fragilisé l'équilibre d'une équipe qui est arrivée en RD Congo, a vu et a vaincu. Avant de retrouver le quotidien national où les compétitions domestiques à l'arrêt dans les deux divisions professionnelles vont briser le bel élan ramené par la plupart des membres de la sélection U20 du Gabon.

Rudy HOMBENET ANVINGUI

Libreville/Gabon