Tokyo-2020  : Où est le sprinteur gabonais Guy Maganga Gorra ?

PENDANT le passage de la délégation gabonaise lors de la cérémonie d'ouverture des 32es Jeux olympiques de Tokyo-2020, au stade National, vendredi dernier, un athlète manquait à l'appel : Guy Maganga Gorra, notre sprinteur national. Cette absence remarquée a suscité moult commentaires au pays. Même le ministre des Sports, Franck Nguema, présent à Tokyo, s'est interrogé à ce sujet. " Mais où est donc Guy Maganga Gorra ? Pourquoi n'est-il pas présent ? "

Interrogé sur les raisons de son absence lors de la cérémonie d'ouverture, le sprinteur gabonais, joint au téléphone depuis Lyon (France) où il séjourne actuellement, s'est voulu rassurant. "Le Comité olympique gabonais m'a fait parvenir mon titre de transport Paris-Tokyo-Paris le 2 juillet dernier. Mon vol pour Tokyo étant prévu pour le 26 juillet à 23 heures, je ne pouvais donc pas être présent lors de la cérémonie d'ouverture. Mon coach et moi prenons donc l'avion ce lundi (hier, Ndlr) pour le Japon", renseigne Guy Maganga Gorra qui sera sur la piste ce samedi 31 juillet à 19 heures 58 minutes du Gabon.

"Nous avons réservé sa place Paris-Tokyo pour le 26 juillet. Et ce pour la simple raison qu'il n'entre en lice qu'à la dernière semaine des Jeux olympiques. Soit le 31 juillet. Il a eu le temps de se préparer en France et il arrivera quatre jours avant sa première course", explique le SGA du COG.