Tirage au sort de la Can-2021 : le Gabon est logé dans le chapeau 3

En compagnie du Cap-Vert, de la Mauritanie, de la Sierra Leone, du Zimbabwe et de la Guinée-Bissau. Ces six sélections ne pourront, en aucun cas s'affronter, en phase de groupe. Le tirage au sort aura lieu le 17 août prochain à 19 heures 00 au Palais des Congrès de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun.

DANS la foulée de la publication jeudi par la Fédération internationale de football association (Fifa) de son classement des meilleures sélections mondiales du mois d'août 2021, la Confédération africaine de football (Caf) a dévoilé depuis Le Caire, en Égypte, siège de l'instance, la composition des chapeaux devant servir de base de "travail " au tirage au sort de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des nations Cameroun-2021. Ledit tirage aura lieu le 17 août prochain au Palais des Congrès de Yaoundé, au Cameroun à 19 heures 00.

Ainsi, les 24 équipes qualifiées pour la phase finale sont-elles réparties dans 4 chapeaux de six équipes chacune. Et ce, en fonction de leur classement Fifa respectif. Le Gabon, 17e nation africaine de football (lire ci-dessous), est logé dans le chapeau 3, en compagnie du Cap-Vert, de la Mauritanie, de la Sierra Leone, du Zimbabwe et de la Guinée-Bissau. Toutes ces équipes ne pourront, en aucun cas, s'affronter en phase de groupe. Par contre, inévitablement elle devront affronter, chacune d'elle, une équipe des chapeaux 1, 2 et 4.

Les Panthères joueront en phase de groupe forcément face à un ogre du football continental. Soit, le Cameroun, l'Algérie, le Sénégal, la Tunisie, le Maroc ou le Nigeria, tous logés dans le chapeau 1. Notre pays, en dehors de l'une de ces nations, affrontera également l'une des équipes du chapeau 2. À savoir, soit l'Égypte, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso ou la Guinée. Enfin, la 4e équipe que pourrait croiser notre pays se trouve tout naturellement dans le chapeau 4. C’est soit le Malawi, le Soudan, la Guinée équatoriale, les Comores, l'Éthiopie ou la Gambie.

Willy NDONG

Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète

Retournez à la rubrique Gabon sport