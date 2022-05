Théodore Zue Nguema, une trace indélébile

Des années 80 à nos jours, il y a d’abord eu Michel Minko et Guy-Roger Nzamba, puis Daniel Cousin et Pierre-Emerick Aubameyang comme buteurs patentés de la sélection nationale du Gabon. Entre les deux duos, Théodore Zue Nguema a lui aussi enfilé les habits de sauveurs de la Nation. Ses coups de reins dévastateurs, ses chevauchées fantastiques et, surtout, ses buts ont marqué les esprits gabonais du milieu d’années 90 au début de la décennie suivante. Même si des pépins physiques le privèrent d’une plus grande exposition en phase finale de Coupe d’Afrique nations. Notamment celle de l’année 2000 dont il fut le principal artisan de la qualification.

Son nom est cependant resté à la postérité du football gabonais. C’est pourquoi l’onde de choc, partie de Mongomo (Guinée équatoriale) où Zue Nguema s’est éteint jeudi soir à 48 ans des suites d’un malaise, a touché un football national déjà ébranlé par les péripéties judiciaires du président fédéral Pierre Alain Mounguengui. Installé en Guinée équatoriale où il continuait d’assouvir sa passion pour le football à travers l’encadrement et la formation, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection fanion Vert-Jaune-Bleu, était l’entraîneur du club Futuro Kings FC qu’il venait de faire monter en première division. Quelques années après avoir dirigé la sélection U17 du Nzalang Nacional.

On ne saura ainsi jamais jusqu’où sa carrière l’aurait mené. Et la comparer à celle de joueur qui, au plus haut niveau national, le mena de l’USM (pour une victoire en Coupe du Gabon 1991) à Téléstars (Coupe de l’Uniffac 2004), en passant par Mbilinga FC (champion 1996 et coupe 1997) et le FC 105. Entrecoupée d’une parenthèse à l’étranger chez les Français du SCO d’Angers, les Tunisiens de l’ES Zarzis et les Portugais du Sporting Braga.

James Angelo LOUNDOU

Libreville/Gabon