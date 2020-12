Tennis : "Je suis fière d'avoir remporté ce tournoi pour la deuxième fois"

L'Union. Quelle est votre réaction après votre dernière victoire, la seconde consécutive à ce tournoi ?

Célestine Avome Ella : Je suis fière d'avoir remporté ce tournoi pour la deuxième fois consécutive. Comme vous le savez, du fait de la pandémie du coronavirus, toutes les activités sportives sont à l'arrêt. Et pour nous athlètes de haut niveau, c'était vraiment difficile. Au mois de décembre, j'ai donc pris part, à Ebolowa, à mon premier tournoi de l'année 2020. Lequel s'est soldé par une victoire finale.

Il fallait relever ce défi. Ce fut pour moi un plaisir de jouer contre elle et, en plus, dans son pays. Et au terme de cette finale remportée, je ne peux qu'être contente.