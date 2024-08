Tennis de table : un camp d’entraînement U15 et des retombées

Dans le cadre du programme de développement et pour clore sa série de formations théoriques sur les services en ligne du programme Participation 2024 initié par la Fédération internationale de tennis de table, la Fédération gabonaise de tennis de table (FGTT) a initié un camp d'entraînement des moins de 15 ans filles et garçons, du 25 au 29 juillet écoulé à Libreville, sur les installations de l’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS).

Seize jeunes pongistes membres des trois ligues (Estuaire, Ogooué-Maritime et Woleu-Ntem) affiliées à la FGTT ont été réunis autour de Paul Tiendrabeogo, l'expert de l'instance mondiale susmentionnée.

Avec également en faveur des membres du bureau fédéral et des techniciens gabonais des cours sur la création d’un plan développement, d'un camp d'entraînement et l’identification des talents.

Un tournoi a agrémenté la session de formation qui a permis aux valeurs montantes de s'affirmer, à l'instar de celles du club Sainte-Barbe de Port-Gentil, sous l'impulsion de Bryan Makita Makita, qui a décroché le trophée du meilleur joueur de la compétition.

La création d'un Pôle Cadets étant en gestation au sein du bureau fédéral dirigé par Pépin Mouloungui, il est probable que certains jeunes pongistes vus à l'oeuvre le week-end écoulé en soient des membres.

Notons enfin que le camp d'entraînement organisé avec la contribution de l'Office national de développement du sport et de la culture (ONDSC), ainsi que d'autres partenaires (l'ambassade de Chine au Gabon et TotalEnergies, notamment), était sous la supervision du Directeur technique national Patrick Nzogue.

Lequel était accompagné de quelques encadreurs qui ont obtenu leur diplôme ITTF-PTT Niveau 1.

PSNB

Libreville/Gabon