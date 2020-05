Talents à suivre : Leny-Camille Simba Aworet vise la NBA

Amoureux de la balle orange, et désireux de faire carrière dans le basket, Leny-Camille Simba Aworet est un jeune basketteur formé au centre de formation "God spirit basket-ball association" (Gsba) de Libreville.

Né le 14 juillet 2006 à Libreville, il nous donne un aperçu de son parcours : "J'ai commencé à jouer au basket-ball en 2015 à 8 ans en classe de 3e année. Aujourd'hui, je suis au collège en classe de 4e au lycée Nelson-Mandela, et là je passe en classe de 3e. J'ai été formé à Gsba Family et j'évolue dans cette association. Mon rêve est de pouvoir jouer pro un jour en NBA." Selon lui, "le basket n'a eu aucun effet néfaste sur le plan scolaire dans ma vie. La preuve, depuis que je pratique ce sport, je n'ai redoublé aucune classe et je suis inscrit chaque fois aux tableaux d'honneur".

S'agissant de son palmarès actuel, "j'ai eu quelques titres tels que : champion du 3×3 Gsba, 3× 2016, 2018, 2019, révélation de la Cowbel Bac League 2018, MVP de la Cowbel Bac League 2019, champion et MVP du Festi Noël de la League de l'Estuaire, MVP du Festi Noël de NABA Club".

À près de 14 ans seulement, le prodige de la formation Gsba nourrit plusieurs rêves : "Au cas où je ne jouerais pas pro, j'aimerais être ingénieur dans le pétrole et, après, pourquoi pas aussi devenir entrepreneur en 5 ans de basket."



Hans NDONG MEBALE



