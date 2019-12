Talents à suivre : Angue Mintanga Nyebe sur les traces d'Anthony Obame

Depuis plus de dix ans, le club Élite Academy forme de jeunes athlètes à la pratique du taekwondo, un art martial venu de Corée. Ainsi, lors de l'évaluation annuelle des apprenants de ce club, le week-end dernier, ''l'élève'' Marie-Clémence Océane Lidiwine Angue Mintanga Nyebe a attiré notre attention.

Sa gestuelle, sa maîtrise des notions de base et des poomsae nous font dire qu’elle est promise à un brillant avenir. Et ses résultats prouvent à suffisance l'immensité de son talent.

En 2012 et 2013, elle obtient la médaille d'or et de bronze, lors d'un tournoi réunissant les écoles conventionnées de la capitale. En 2015, 2 017 et 2018, elle remporte, une fois encore, la médaille d'or au cours des différents Challenges du Grand Maître Park.

Née le 9 avril 2006 à Libreville, la jeune Océane débute sur les tatamis dès l'âge de six ans. "J'accompagnais régulièrement ma sœur à Élite Academy. Et au fil des mois, je me suis passionnée pour ce sport. Voilà comment, à l'âge de six ans, j'ai débuté dans le taekwondo", nous a-t-elle confié.

Élève en classe de 3e dans un établissement secondaire de Libreville, Océane veut devenir médecin. Tout en poursuivant son autre rêve : aller le plus loin possible dans le taekwondo.

"La pratique du sport n'est pas incompatible avec les études. Parce que, plus tard, je souhaite être médecin, tout en pratiquant mon sport favori. Et à cet effet, je rêve d'aller le plus loin possible, en prenant pour exemple l'Ivoirienne Ruth-Marie Christelle Gbagbi, médaillée olympique, championne du monde, quadruple championne d'Afrique, vice-championne du monde par équipe dans la catégorie des moins de 67 kg", poursuit-elle.



Prosper Sax NZE BEKALE



