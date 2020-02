Talents : Des experts français en détection de talents à Libreville

Une délégation d'experts venus de France séjourne à Libreville depuis hier. Et ce, dans le cadre d'une opération d'observation, visant à détecter les jeunes talents du football gabonais.

L'initiative est du président de l'Académie des pépites d'or (APO), Perah Ongoua Allogo, en collaboration avec le Franco-Gabonais Hans-Omar Dissala Moussavou, via la structure créée et spécialisée dans la détection des talents et l'accompagnement des sportifs de haut niveau.

L'opération, prévue ce dimanche au stade de la Comilog à Owendo, est ouverte à une sélection de plusieurs jeunes ayant entre 16 et 20 ans, membres des structures sportives de la place. "Nous avons décidé d'unir nos forces en faisant jouer ensemble notre réseau de clubs et partenaires, pour apporter des solutions aux jeunes qui ont du potentiel ici à Libreville. Cette initiative pourra, nous l'espérons, permettre, à terme, d'offrir des possibilités aux jeunes d'évoluer dans des clubs en Europe. Cette aventure émane d'une volonté de développer et d'accompagner tous ceux qui ont un esprit positif et qui souhaitent avancer", a expliqué Hans-Omar Dissala Moussavou.

Notons que, outre Hans-Omar Dissala Moussavou, la délégation d'experts comptera dans ses rangs le Franco-Ivoirien Mikel Ange Ehueni (agent licencié de la Fédération française de football et juriste en droit des affaires) et Victor Bunel (intermédiaire sportif). Tous n'auront besoin que de quelques heures pour dénicher les meilleurs talents.



Stéphane MASSASSA



