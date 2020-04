Taekwondo : Me Salia Nze Ouattara attend les retombées

Organisé du 13 au 14 mars 2020 à Dakar par la Fédération sénégalaise de taekwondo (FST), sous l’égide de l’instance mondiale (WT), le stage international de taekwondo supervisé par le responsable mondial des arbitres, Me Kim Song-Chun, a partiellement rendu son verdict.

"Je suis satisfait du niveau des stagiaires. Ce genre de séminaire permet aux pays participants de relever le niveau de leurs arbitres, coaches et combattants", avait fait savoir Me Kim. Les stagiaires avaient reçu leur certificat de participation, en attendant la validation ou non de leur diplôme par la fédération internationale.