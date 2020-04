Taekwondo : Le processus de sortie de crise retardé au Gabon

Le processus, qui a été relancé le mois écoulé, après de longues semaines de gel lié aux limites du volet financier, restera en effet suspendu à l'évolution de la pandémie. Même si le challenge confié par l'instance mondiale du taekwondo (WTF) au Comité national olympique gabonais (CNOG) était reparti avec les moyens nécessaires pour aller au bout. Aussi bien dans le renouvellement des ligues que pour l'élection du futur bureau directeur de l'entité fédérale

La manne apportée par l’Etat, via le ministère des Sports, devait, après le recensement des clubs et ligues ayant une existence juridique sur l’ensemble du territoire national, et la rédaction des statuts et règlements intérieurs des ligues et de la fédération, aider à atteindre les différents objectifs.