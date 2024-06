Taekwondo : l'ambassade de Corée va continuer à accompagner la discipline à se développer au Gabon

S.E.M. l'ambassadeur de Corée près la République gabonaise, Son Bum Shin, a reçu le vendredi 31 mai 2024 à sa résidence officielle sise à la Sablière une délégation de la Fédération gabonaise de taekwondo conduite par son président Me Denis Mboumba.

Lequel était accompagné du Directeur technique national Me Claude Cardin Boulouchi Letola et du président de la Ligue de taekwondo de l'Estuaire Me Joël Nguema Ndong. Au cours de cette rencontre, élargie aux collaborateurs de l'ambassadeur, plusieurs sujets ont été abordés et débattus. Notamment la question liée au développement du taekwondo gabonais, l'organisation de la Coupe de l'ambassadeur de Corée en septembre et l'arrivée prochaine pour la première fois au Gabon des experts coréens du Kukkiwon ( siège mondial de la Fédération internationale de taekwondo).

D'entrée, le diplomate du " Pays du matin calme) a chaleureusement félicité le président Denis Mboumba pour les résultats enregistrés par le taekwondo gabonais à l'international. Il s'est par ailleurs réjoui de la qualification de l'athlète gabonaise Emmanuella Atora Eyeghe pour les prochains Jeux olympiques de Paris-2024. Il a également promis d'aider le taekwondo gabonais , première discipline au Gabon en termes de résultats, à se développer. Notamment " avec , en septembre prochain l'arrivée d'experts coréens et l'organisation de la Coupe de l'ambassadeur de Corée ", a-t-il souligné.

D'autres projets de développement sont en cours d'élaboration. Tout en saluant l'implication salutaire de la Corée le président fédéral a fait la genèse de la discipline après son arrivée à la tête de la Fegatae. " Nous avons traversé une longue période d'hibernation liée aux querelles au sein de la grande famille du taekwondo gabonais. Une instabilité, suis-je tenté de dire. Puis une normalisation. Soit six ans sans activité. Ainsi , après notre arrivé, nous nous sommes résolument mis au travail. Et je suis heureux de savoir que la discipline est désormais ce qui se fait de mieux dans le pays. Les résultats sont là ! Nous nous sommes même dotés d'un siège où il fait bon vivre. Nous sommes également entrain de doter toutes les 7 ligues de matériel de travail et ce sur fonds propres ".

Au terme de cette rencontre, le président Denis Mboumba a émis le vœux d'obtenir des plastrons électroniques pour une meilleure pratique de la discipline au Gabon. C'est l'autre priorité de l'actuel Bureau fédéral.

W.NDONG

Libreville/Gabon