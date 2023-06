Taekwondo : Anthony Obame quitte les Mondiaux 2023 en 8e de finale

ANTHONY Obame Mylann et Ivan Konrad Trajkovic se connaissent bien pour s'être affrontés déjà deux fois auparavant dans la catégorie des plus de 87 kg. Pour une victoire du Gabonais au Grand Prix de Moscou en 2018, et un succès du Slovène lors des Jeux olympiques de Tokyo 2020. Avant leur troisième duel, le champion du monde 2 013 a une mission : faire mieux que ses compatriotes présents au rendez-vous de Bakou. " Anthony, certes tu as la pression. Mais tu dois défendre le pays avec dignité. Tu dois mettre en exergue ton expérience", conseille, la veille, le ministre des Sports, Franck Nguema. Entre Anthony et Ivan, la confrontation fut âpre, chacun voulant remporter la partie. Les deux antagonistes étalent leur savoir-faire. Le premier round est à l'avantage de la Panthère gabonaise : 7-4. La deuxième au profit de Trajkovic : 4-2. Il faut un troisième round pour départager les deux taekwondistes.

Plus entreprenant et souvent précis dans ses coups, le capitaine des Panthères s'offre au forceps l'ultime reprise : 4-3, soit deux rounds à un. À la grande satisfaction du coach Moundounga Kombila : " malgré le fait de se faire rattraper au deuxième round, Anthony, calme et à l'aise sur ses appuis, mérite son triomphe. On espère qu'on va aller jusqu'au bout". La seconde sortie du Gabonais fut palpitante. Son adversaire n'étant que son coéquipier d'équipe (Élite Ramos), l'Ivoirien Cheick Sallah Cissé qui, dans la catégorie des -80 kg, fut médaillé d'or aux Jeux olympiques de 2016 à Rio au Brésil. Premier couac rencontré par Anthony : le coach Ramos, pour éviter de faire de jaloux, refuse de manager non seulement la Panthère du Gabon mais aussi l'éléphant de Côte d'Ivoire, 6e mondial. L'entraîneur espagnol choisit la neutralité.

C'est donc le technicien Moundounga Kombila qui a la charge de soutenir "Mandy" face à son alter ego né le 19 septembre 1993 à Bouaké. Le natif du Nord de la Côte d'Ivoire, du haut de son 1m92, oppose une farouche résistance à Anthony qui perd difficilement le premier round : 0-3. Malgré l'adversité, Obame se met en évidence au deuxième round qu'il remporte : 8-5. Décisive, la troisième partie fut fatale et mémorable pour Anthony désorganisé par les nombreux simulacres de l'Ivoirien. Le Gabonais est incapable de rattraper les deux points réussis par son partenaire d'équipe alors qu'il reste 52 secondes. Deux points contre 1, c'est le score final du combat au terme duquel Anthony Obame tourne le dos aux Mondiaux de Bakou. " On vient d'assister à deux beaux combats d'Anthony. Il a mouillé le maillot, et fait honneur au pays. Dommage qu'en 8e de finale, il rencontre l'ancien champion olympique "Rio 2 016" qui est un grand combattant. Le combat était serré. Nous partons de ces Mondiaux avec le sentiment de, peut mieux faire ", a indiqué le patron des Sports du Gabon.

MIKOLO-MIKOLO

Bakou/Azerbaïdjan