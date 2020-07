Süper Lig : le titre définitivement hors de portée de Lemina et Appindangoye

-Aaron Appindangoye (Sivasspor)

-Aaron Appindangoye (Sivasspor). Si le match nul sans but ramené de Kasimpasa permet à son club de conserver la troisième marche du podium et de compter désormais deux longueurs de plus sur Galatasaray, il n'en reste pas moins que les rêves d'un premier sacre en Süper Lig et d'une prochaine participation en Ligue des champions sont désormais à ranger dans l'armoire des souvenirs, après un exercice tout de même satisfaisant. À quatre levées de la fin de la saison 2019-2020, il reste désormais au défenseur central gabonais d'aider Sivasspor (54 points) à conserver la place qualificative pour la Ligue Europa. Et sur un plan individuel, de continuer à rester le rempart aussi compétitif qu'irréprochable (3 cartons jaunes seulement reçus) qui a disputé l'intégralité des 30 matchs depuis le début du championnat turc

- Mario Lemina (Galatarasay). Le roi a perdu sa couronne sans le milieu de terrain gabonais. Dans le match clé pour la course au titre et la lutte pour une place en Ligue des champions, Galatasaray a perdu gros en chutant à domicile devant Trabzonspor (1 – 3), dauphin du leader Basaksehir (63 points). Les visiteurs ont infligé aux doubles champions en titre un huitième revers en championnat et pris neuf unités d'avance sur des Stambouliotes qui n'ont pu compter sur l'abattage de Lemina, victime à l'entraînement d'un troisième claquage à la cuisse en 2020. Le compteur de l'ancien Juventino va probablement rester bloqué à 20 parties disputées (4 cart...

James Angelo LOUNDOU

