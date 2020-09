Subvention du National-Foot : trois clubs à jour

Ajoutant : "Je sais pouvoir compter sur votre diligente collaboration pour nous transmettre tous les justificatifs détaillés de la Linaf et de tous les clubs de D1 et D2 afin de permettre la reddition des comptes dans les meilleurs délais."

Deux mois plus tard, il s'avère que sur les 24 clubs de première (14) et deuxième division (10), seuls Mangasport, CF Mounana, et récemment Bouenguidi Sports ont pu fournir tous les justificatifs. Ils ont, par conséquent, reçu, de la part du contrôleur budgétaire du ministère des Sports, leurs certificats de conformité.