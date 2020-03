Stage : Les préparateurs physiques désormais outillés

La Ligue de football de l'Estuaire (LFE), en collaboration avec la Fédération gabonaise de football (Fégafoot), sous la supervision de la Direction technique provinciale (DTP), a récemment organisé, au stade de Nzeng-Ayong, un stage destiné aux préparateurs physiques. Cette formation, qui a vu la participation d'une trentaine de stagiaires, s'est achevée le week-end dernier.

Le directeur technique provincial, Patrick Assoumou Eyi, a précisé que trois modules ont été enseignés aux différents apprenants durant ce stage. "Dans le premier module, nous avons parlé des différents principes et méthodes qui entrent en ligne de compte lors d'une séance d'entraînement. Ensuite, nous avons évoqué la périodicité desdits entraînements. Pour le deuxième module, nous avons parlé des fibres musculaires et du système de production d'énergie. Le dernier module a abordé les questions liées aux mesures anthropométriques, aux tests d'évaluation et du développement des qualités athlétiques du footballeur", a expliqué Assoumou Eyi.