Stade rennais : contrat stagiaire pro de deux ans pour Fabrice-Alan Do Marcolino

Hier matin à Rennes, le capitaine du club breton des U18 a paraphé un contrat stagiaire pro de deux ans avec Stade rennais football club. Formé à Laval, l'ancien champion de France U13 (Laval) et U17 (Rennes) s'est réjoui de cette signature, qui marque une étape importante dans sa jeune carrière de footballeur. Son objectif étant de passer rapidement professionnel.

"J'ai signé hier jeudi un contrat stagiaire pro de deux ans avec Rennes. Ledit contrat arrivera donc à échéance en juin 2022. Pour moi, c'est une fierté de poursuivre l'aventure sous les couleurs du Stade rennais. Ce qui me rapproche encore un peu plus de mon objectif. Celui de passer rapidement joueur professionnel", nous a-t-il confié. Auteur de 45 buts en 66 rencontres, toutes compétitions confondues en 3 saisons, le buteur rennais nous a également fait part de ses ambitions : "Mon premier objectif, comme vous pouvez l'imaginer, est de passer joueur professionnel. Ensuite, fouler pour la première fois la pelouse du Roazhon Park. Et, enfin, être un élément important et essentiel au sein de l'équipe première de Rennes."