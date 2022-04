Stade rennais : Alan Do Marcolino passe professionnel

C'EST une nouvelle et belle page de la carrière du joueur du club breton qui s'est écrite hier à la faveur de la signature de son tout premier contrat professionnel. En effet, arrivé au centre de formation de Rennes en 2017, Alan Do Marcolino gravit progressivement les échelons en signant trois ans plus tard un contrat stagiaire pro, devant lui permettre de continuer de progresser.

Ce qui est une réalité aujourd'hui ! L'attaquant gabonais poursuivra donc l'aventure avec Rennes. Avec, cette fois, en poche, un contrat professionnel le liant à la formation Rouge et Noir pour trois bonnes années.

Aligné cette saison avec la réserve de Rennes, l'attaquant gabonais a inscrit 5 buts en 18 rencontres. De quoi convaincre les dirigeants rennais sur son potentiel. Fabrice Do Marcolino, le père d'Alan, s'est dit satisfait de la progression et la signature de son jeune attaquant de fils.

" Comme vous pouvez l'imaginer, je suis un père comblé ! Que de sacrifices ! Une nouvelle page s'ouvre pour le joueur qui devra désormais s'imposer pour se faire une place au sein du club".